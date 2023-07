L', la Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, ha dato undi una settimana ai golpisti in Niger per il ripristino dell'ordine costituzionale e del governo civile del ......è riunito un vertice straordinario della, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale : ha approvato un pacchetto di sanzioni contro il Niger dei golpisti e lanciato un:...I leader golpisti: "Vogliono attaccarci" "Migliaia" di manifestanti si sono riuniti davanti ... Leggi anche Golpe in Niger,Unione Africana: "Ritorno all'ordine entro 15 giorni" Golpe ...

Ecowas dà ultimatum di 7 giorni al Niger, 'non esclusa la forza' Agenzia ANSA

L'Ecowas, la Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, ha dato un ultimatum di una settimana ai golpisti in Niger per il ripristino dell'ordine costituzionale e del governo civile del pr ...Della stessa opinione l'Unione Europea con Borrell che annuncia l'immediata sospensione degli aiuti e l'adozione di nuove sanzioni. Telefonata tra Blinken e il deposto presidente Bazoum. Wagner pronta ...