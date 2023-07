E' morto Vittorio Prodi

Come parlamentare europeoProdi,questa mattina al termine di una lunga malattia, aveva firmato proposte in tema di tutela dell'ambiente, per lo sviluppo sostenibile, per istituire il programma Copernicus, ...AGI -Prodi, fratello dell'ex premier Romano ed europarlamentare dell'Ulivo per due legislature, èa Bologna dopo una lunga malattia. Aveva 86 anni . La sua scomparsa giunge solo un mese dopo ...L'ex parlamentare europeo era da tempo malato. La carriera accademica e l'impegno in politica E'Prodi , fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Aveva 86 anni ed era da tempo malato. Nato nel 1937, laureato in fisica, è stato professore all'Università di Bologna e ...

È morto Vittorio Prodi, fratello di Romano ed ex parlamentare europeo il Resto del Carlino

Si è spento all’età di 86 anni, dopo una lunga malattia, Vittorio Prodi. L’ex presidente del Consiglio, nel giro di poco tempo è stato colpito da due gravi lutti in famiglia: prima la moglie Flavia ...È morto, all’età di 86 anni, dopo una lunga malattia Vittorio Prodi, fratello di Romano, ex presidente del Consiglio. Anche lui è stato impegnato in politica: presidente della Provincia di Bologna dal ...