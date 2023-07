È morto Vittorio Prodi | fratello di Romano |  aveva 86 anni

'Piango la scomparsa di, amico e compagno di viaggio, sempre impegnato e attento a come coniugare al futuro i valori di giustizia e di solidarietà. Un grande, fraterno abbraccio a Romano e a tutti i suoi cari',...Come parlamentare europeoquesta mattina al termine di una ...era ... In questa materiastato professore all'università di ...E', fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano. Aveva 86 anni ed era da tempo malato. Nato nel 1937, laureato in fisica,stato professore all'Università di Bologna e ...