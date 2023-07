E' morto Vittorio Prodi | fratello dell' ex premier Romano | aveva 86 anni

(Di domenica 30 luglio 2023) E’a 86, dopo una lunga malattia,’ex, impegnato anche lui in politica come presidentea Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, come parlamentare europeo per due mandati nel 2004 e nel 2009. Laureato in fisica, è stato professore all’Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. È stato anche presidente’Azione Cattolica...

È morto Vittorio Prodi, fratello di Romano ed ex parlamentare europeo il Resto del Carlino

