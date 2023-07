È morto Vittorio Prodi | fratello dell' ex premier aveva 86 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - E''ex presidente del Consiglio Romano86ed era da tempo malato. Nato nel 1937, laureato in fisica, è stato professore all'Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. Una carriera accademica, la sua, unita all'impegno in politica. E' stato, infatti, presidentea Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, parlamentare europeo per due mandati (2004-2014), eletto nel 2004 per la lista di Uniti nell'Ulivo e poi nel 2009. È stato anche presidente'Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992. Unanime il cordoglio per la scomparsa di. "Esprimiamo le più sincere condoglianze e ...