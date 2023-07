è Morto Vittorio Prodi | fratello dell' ex premier Aveva 86 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) BOLOGNA (ITALPRESS) – E'a 86, dopo una lunga malattia,'exRomano, impegnato anche lui in politica come presidentea Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, come parlamentare europeo per due mandati nel 2004 e nel 2009. Laureato in fisica, è stato professore all'Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. E' stato anche presidente'Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992. Un nuovo lutto per Romano, che poco più di un mese fa ha perso la moglie Flavia Franzoni.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma