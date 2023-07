È morto Vittorio Prodi Fisico ed ex eurodeputato dell' Ulivo

E'Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Aveva 86 anni ed era da tempo malato. Nato nel 1937, laureato in fisica, è stato professore all'Università di Bologna e ...BOLOGNA " E'a 86 anni, dopo una lunga malattia,Prodi, fratello dell'ex premier Romano, impegnato anche lui in politica come presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, come ...E'a 86 anni, dopo una lunga malattia,Prodi, fratello dell'ex premier Romano, impegnato come presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004 e come parlamentare europeo per due ...

È morto Vittorio Prodi, fratello dell'ex premier aveva 86 anni Adnkronos

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - E' morto Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Aveva 86 anni ed era da tempo ...È morto Vittorio Prodi, l'ex europarlamentare fratello dell'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi. Il ricordo dei politici sui social network.