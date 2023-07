È morto Vittorio Prodi Aveva 86 anni

Leggi su agi

(Di domenica 30 luglio 2023) AGI -, fratello dell'ex premier Romano ed europarlamentare dell'Ulivo per due legislature, èa Bologna dopo una lunga malattia.86. La sua scomparsa giunge solo un mese dopo quella della moglie dell'ex presidente del Consiglio, Flavia Franzoni., fisico e docente dell'università di Bologna, era stato presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, quando era stato eletto al Parlamento europeo per l'Ulivo. Era stato riconfermato per un secondo mandato a Strasburgo nel 2009.