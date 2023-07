Due cuori e una provetta | il cane del film di che razza è?

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 30 luglio 2023) NelDuee una, c’è undiAiredale Terrier, che ha colpito il pubblico. Per le sequenze delche riguardano l’animale – il cui vero nome è Wally – sono stati scelti degli addestratori che hanno utilizzato segnali manuali e comandi verbali per dare suggerimenti. L’Airedale terrier è undi taglia media, muscoloso e asciutto con un pelo folto e ruvido. Il carattere di questo animale da compagnia è molto versatile, si adatta a ogni circostanza e raramente si arrabbia. Il fisico di questagli permette di nuotare con forza e anche di essere utilizzato per la caccia anche se il suo carattere mite l’ha portato a diventare un animale da salotto che sa come comportarsi in famiglia e anche con i bambini. Tra le altre ...