Droni ucraini colpiscono due edifici a Mosca | un morto Niger | migliaia manifestano davanti ad ambasciata francese

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 30 luglio 2023)hanno attaccato nella nottedanneggiando due palazzi adibiti a uffici. La Francia risponderà “immediatamente e con decisione” in caso di attacco contro i suoi cittadini in, dopo chedi persone hanno manifestatoall’a Niamey. Due persone sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi di ieri nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale, mentre è stato respinto nella notte un attacco sferrato da Kiev con 25sulla Crimea.