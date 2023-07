Droni su mosca | un ferito ed edifici danneggiati Attaccata la Crimea

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 luglio 2023) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – E' stata una notte di fuoco, quella appena trascorsa, non solo sul territorio ucraino ma anche sul suolo russo. A, infatti, si conta une duedopo un attacco conlanciati da Kiev, che hanno anche causato per diverse ore la chiusura dell'aeroporto internazionale di Vnukovo. Non è la prima volta che nella capitale si segnalano esplosioni ed è l'ennesima conferma della vulnerabilità della metropoli, sulla quale, nei mesi scorsi, è stato intensificato il sistema di contraerea ma, evidentemente, senza grandi successi. E' improbabile che l'Ucraina possa ottenere risultati significativi attraverso il lancio disuma i danneggiamenti, per quanto limitati, accrescono l'ansia della borghesia russa, ...