Droni su Mosca | colpite due torri di edifici

(Di domenica 30 luglio 2023) I(possiamo dire ucraini anche se non c'è la rivendicazione) hanno colpito ancora una volta. Il ministero della Difesa russo ha affermato che un drone ucraino è stato distrutto in volo ...

E' improbabile che l'Ucraina possa ottenere risultati significativi attraverso il lancio disuma i danneggiamenti, per quanto limitati, accrescono l'ansia della borghesia russa, che oggi ...L'episodio è l'ultimo di una serie di recenti assalti di- anche al Cremlino e alle città russe vicino al confine con l'Ucraina - cheha attribuito a Kiev. Tass ha riferito che l'...Duehanno causato una forte esplosione al centro di, colpendo un grattacielo adibito in parte a uffici e appartamenti residenziali. 'I vetri sono andati in frantumi a seguito dell'esplosione ...

Droni attaccano nuovamente Mosca:" Sono di Kiev". Raid sulla Crimea: "abbattuti 25 Uav" - Mosca: respinto un attacco nella regione di Zaporizhzhia - Mosca: respinto un attacco nella regione di Zaporizhzhia RaiNews

L’annuncio del presidente russo è arrivato alla parata annuale della Marina a San Pietroburgo. Respinto nella notte un attacco sferrato da Kiev con 25 droni sulla Crimea ...In questa edizione: Attacco con droni su Mosca, Scontro sul reddito di cittadinanza, Esodo estivo con benzinaalle stelle, Addio a Vittorio Prodi, ex parlamentare Ue, Alto Adige, violenti temporali in ...