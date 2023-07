Droni che non volano quando c’è vento e fa troppo caldo | mezzi per spegnere il fuoco fermi durante i roghi | ecco il piano antincendio della Sicilia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023)che non possono volare conforte e temperature sopra i 40 gradi. Per prevenire gli incendi la Regionena si è munita strumenti che non si possono usarele roventi estate isolane. Un acquisto che – come ha raccontato Il Fatto Quotidiano – risale al 2021,laera guidata da Nello Musumeci, oggi ministro di Fdi per la Protezione civile. Un investimento di quasi 230mila euro, in cambio di 88, le relative assicurazioni, il costo dei corsi per addestrare gli uomini del corpo Forestale al relativo utilizzo e anche una non meglio specificata implementazione. Questo mentre idi terra peri fuochi scarseggiano. Come nel caso dei boschi sopra alla città di Palermo, dove nei giorni ...