Dispersione scolastica | Italia quinta in Europa | migliora ma è ancora distante dagli obiettivi Ue

(Di domenica 30 luglio 2023) La tendenza generale è verso ilmento, maeuropei e, soprattutto, caratterizzata da una forte disomogeneità sul territorio. L’abbandono scolastico resta un problema per il sistema-Paese, con ricadute sul piano socio-economico che diventano più incalzanti col passare degli anni. Se nel 2008 era del 51% la quota di occupati tra i 18 e i 24 anni con la licenza media, nel 2020 il tasso è sceso al 33,2%. Ma una progressiva riduzione dellasi è comunque verificata, come dimostrano i dati Istat e Eurostat. Nel 2020 gli abbandoni precoci erano il 13,1%, nel 2021 sono scesi al 12,7% e nel 2022 si sono fermati all’11,5%. Un trend incoraggiante madalla media europea ...

... confermando come questi percorsi diano risultati concreti sia in termini di lavoro che dal punto di vista del contrasto alla. Il sistema regionale di Istruzione e Formazione ...... al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la. Le ...... confermando come questi percorsi diano risultati concreti sia in termini di lavoro che dal punto di vista del contrasto alla. Il sistema regionale di Istruzione e Formazione ...

La dispersione scolastica riguarda un ragazzo su cinque - Info Data Il Sole 24 Ore

Andrea Maggi, il professore de Il Collegio, docu-reality di Rai 2, nella sua rubrica sul Gazzettino commenta l'elevata percentuale di voti alti all'esame finale del primo ciclo ...La tendenza generale è verso il miglioramento, ma ancora distante dagli obiettivi europei e, soprattutto, caratterizzata da una forte disomogeneità sul territorio. L’abbandono scolastico resta un prob ...