Diretta calciomercato | Gabbiadini ufficiale all' Al Nasr | l' Inter aspetta Sommer LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...Il Milan , finora regina del, dopo sette colpi sta sfoltendo la rosa. La cessione di Rebic al Besiktas è vicina, così come quella di Origi in Arabia Saudita. Inter e Udinese hanno nel frattempo trovato l'accordo ...Oltre alle cronache in, in programma anche, approfondimenti di altri sport e l'immancabile

Rivivi diretta calciomercato: United, le cifre dell'accordo per Hojlund. Cavani ufficiale al Boca Corriere dello Sport

Victor Osimhen è sempre e comunque un papabile uomo mercato. Il centravanti nigeriano potrebbe finire anche nel mirino di un club arabo ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...