Dinamo Bucarest-Sepsi OSK lunedì 31 luglio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 30 luglio 2023) Non è iniziato secondo le aspettative il campionato della, che è ancora ferma al palo dopo due partite: il calendario ha influito e non poco sulla classifica, e anche la gara odierna contro ilOSK non sembra promettere niente di buono neppure in tal senso. Gli ospiti, freschi vincitori della supercoppa romena, hanno fatto il

... per il centrocampista russo classe 2003 dellaMosca è in atto una negoziazione per arrivare ... Chiriches torna a casa: è dello Steaua. Rinforzo italiano per il Burnley che ha ...Esordio complicato per la, nobile decaduta che è tornata quest'anno in massima serie: l'Universitatea Craiova, quarta nell'ultima Liga I, è un brutto cliente. In Svezia invece c'è una ...... allo stesso orario e a pochi chilometri di distanza (al Boris PaichadzeArena sempre a ... In Romania, in campo il gruppo B: alle 18, alla Superbet Arena Giulesti di, Ucraina - Croazia ...

Nneka Onyejekwe (classe 1989 189cm) centrale della nazionale romena, torna a vestire dopo 3 stagioni la maglia del CS Volei Alba-Blaj, con cui ha vinto due titoli nazionali (2017 e 2019), due coppe di ...Due gol in cinque minuti nel primo tempo con Coman e Olaru: così la FCSB ha vinto il derby di Bucarest delle polemiche. Tensioni legate allo stadio scelto per ospitare ...