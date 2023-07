Dimarco | «Parlato con Nagatomo | in Asia campionati competitivi»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 luglio 2023), difensore dell’Inter, ha partecipato insieme a Frattesi e Bastoni all’evento Konami di eFootball. Il laterale ha citato ancheCOMPETITIVO ? Durante l’evento Konami di eFootball, Federicohaanche dell’ex interista Yuto, all’Inter dal 2011 al 2018. I due hanno giocato insieme ad Appiano Gentile: «Onestamente, non ho mai giocato contro nessuna squadra giapponese, ma mi sono allenato insieme a Yuto, quindi l’ho sentito. C’è un campionato molto competitivo in, me lo ha riferito». Le sue parole su Nikkan Sports. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...