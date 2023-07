Diletta Leotta | arrivato il nono mese | nuovo selfie con il pancione

... Matteo Napoletano diventa uno di famiglia Ultimo Aggiornamento 31/07/23 Fotogallery -incinta, 10 chili in più a pochi giorni al parto Ultimo Aggiornamento 29/07/23 Fotogallery - ...diventerà mamma ad agosto. La conduttrice di Dazn posta ogni giorno foto sul proprio profilo Instagram che la ritraggono con il suo bel pancione. La compagna di Loris Karius è entrata ...La 31enne bellissima col due pezzi color arancio: è in vacanza al mare nella sua Sicilia Loris Karius è volato via per allenarsi col Newcastle, lei prosegue col relaxposa splendida e ammiccante con indosso un due pezzi con il top a fascia color arancio: è appena uscita dall'acqua cristallina della sua Sicilia, ha ancora i lunghi capelli bagnati. La ...

Diletta Leotta incinta, 10 chili in più a pochi giorni al parto TGCOM

Diletta Leotta diventerà mamma ad agosto. La conduttrice di Dazn posta ogni giorno foto sul proprio profilo Instagram che la ritraggono con il suo bel pancione. La compagna di Loris Karius è entrata ...Diletta Leotta posta foto in bikini a due settimane del parto, la conduttrice rivela quanti chili ha preso in gravidanza ...