DigitalBits | passo indietro dopo il disastro con l’Inter | la nota sugli sponsor

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 luglio 2023)rimarrà nella storia come lopiù imbarazzante della storia del, nonché uno dei peggiori nel mondo del calcio e dello sport. Questo visti i mancati pagamenti, che hanno portato le società con cui si era accordato a rimuovere il logo. Ora, a qualche mese di distanza, fa unaufficiale per spiegare la situazione.IZZAZIONE FALLIMENTARE – “Questaarriva in risposta alle richieste della community di chiarimenti sullo status di alcuneizzazioni precedenti nel mondo dello sport. Riguardano il coinvolgimento del brandin associazione con Zytara Labs. LaFoundation, da qui in avanti indicata come ‘La fondazione’, ha giocato un ruolo attivo nel supervisonare l’integrazione ...