Decisione a sorpresa di Garcia | cambia il ruolo del top player

(Di domenica 30 luglio 2023) Rudista apportando delle modifiche alla formazione del Napoli: idea nuovoper una delle stelle azzurre. Il Napoli si appresta a ricominciare il campionato con una nuova direzione tecnica guidata da Rudi, ex allenatore della Roma, che sembra già a suo agio nell’affrontare l’eredità lasciata da Luciano Spalletti, capace di riportare lo scudetto all’ombra del Vesuvio a distanza di 33 anni dall’ultima volta. Le prime uscite del Napoli hanno convinto i tifosi che hanno visto una squadra propositiva e con una giusta grinta che non è andata a diminuire dopo la vittoria del campionato. La vittoria per 4-0, firmata da Victor Osimhen e Giovanni Simeone, nella prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro contro l’Hatayspor ha messo in mostra qualità con cui gli azzurri dovranno ripartire nella prossima stagione. Con idee ...