De Laurentiis innaffiato per sbaglio da un idrante a Castel di Sangro VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 luglio 2023) Una piccola disavventura quella capitata al presidente del Napoli, Aurelio De, adi. Mentre assisteva all’allenamento della squadra di Garcia, Deè stato preso in pieno da unche innaffiava il campo. Doccia fredda per il presidente, che è corso via per evitare il getto e, quando è tornato visibile ai tifosi, ha ricevuto il loro applauso. DeVS…Al posto giusto, al momento sbagliato#Napoli #De#DAZN pic.twitter.com/TpicLKplIi — DAZN Italia (@DAZN IT) July 30, 2023 L'articolo ilNapolista.