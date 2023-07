De Laurentiis | che doccia gelata! Il VIDEO dell’idrante è una comica

(Di domenica 30 luglio 2023) Una vera e propriagelata per Aurelio De, colpito in pieno da un idrante a bordocampo durante l’allenamento del Napoli Stanno facendo il giro del web le immagini che vedono Aurelio Decolpito in pieno da un idrante a bordocampo, mentre era intento a seguire un allenamento del suo Napoli. DeVS… idranteAl posto giusto, al momento sbagliato#Napoli #De#DAZN pic.twitter.com/TpicLKplIi — DAZN Italia (@DAZN IT) July 30, 2023 Una vera e propriaquella che ha visto coinvolto il patron partenopeo, che si è poi subito allontanato tutt’altro che contento…

Victor Osimhen è uno degli attaccanti più ricercati in Europa, ma in pochi possono permetterselo vista la valutazione monstrefa Aurelio Dedi circa 200 milioni di euro. Intanto, arrivano aggiornamenti dalla Francia per il possibile addio da Napoli . Calciomercato: Osimhen Al Hilal, le ultime Napoli - Come ...Commenta per primo L'Empoli ha ufficializzato già da tempo Elia Caprile, arrivato in toscana in prestito dal Napoli dopoil patron Del'aveva acquistato a titolo definitivo dal suo Bari. Oggi però proprio il club pugliese è ancora alle prese con il problema portiere e sta trattando dall'Empoli il prestito ...E Lautaro in cinque stagioni all'Inter ha segnato 100 golsono valsi uno Scudetto , due ... essendo assolutamente determinante, a vincere lo scudetto a Napoli dopo 33 anni: per lui Deha ...

Napoli, De Laurentiis: "La Champions è tutta una questione di fortuna" Sky Sport

Il presidente, presente a bordo campo durante l'allenamento a Castel Di Sangro, è stato protagonista di un incidente ...