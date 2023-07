Danilo | 'Juve fuori dalle Coppe europee? Decisione giusta | vogliamo lo scudetto'

Commenta per primo Nel corso di un incontro con i tifosi negli Stati Uniti, dove laè in tournée, il difensore e capitano bianconeroha parlato così in vista della prossima stagione: 'Certamente ci avrebbe fatto piacere giocare le competizioni europee. Ma è la decisione ...Un inserimento che ha cambiato le carte in tavola ed è risultato decisivo.D'Ambrosio ha detto 'sì' all'offerta arrivata dal Monza e nella prossima stagione giocherà ...per De Winter con la...12:09 30 Luglio Juventus, fissato il prezzo di Iling - JuniorLadeve sfoltire la rosa di ... 10:41 30 Luglio Genoa, D'Ambrosio sempre più vicinoIl Genoa è vicino all'ingaggio diD'Ambrosio: ...

Juve, hai un nuovo totem: così Danilo si è preso la squadra sulle spalle. Con la benedizione di Max La Gazzetta dello Sport

Danilo: «Siamo concentrati sul vincere lo scudetto e tornare primi in Italia». Le parole durante l’incontro coi tifosi Danilo durante l’incontro con i tifosi della Juve a Los Angeles ha toccato due te ...Juventus, ultimo allenamento a Los Angeles prima della partenza per Orlando: da Gatti a Danilo, sono tutti stremati! – VIDEO La Juventus ha svolto l’ultimo allenamento a Los Angeles prima di partire a ...