D’Ambrosio | futuro deciso dopo l’Inter! Presto l’OK a un club di Serie A – Sky

(Di domenica 30 luglio 2023)ha detto addio all'Interben dieci stagioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, continuerà la sua esperienza inA. NUOVA ESPERIENZA – Daniloè pronto per proseguire la sua esperienza inA. Il giocatore aveva chiesto un paio di giorni per riflette sull'offerta del Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore è orientato a dire sì all'offerta dei rossoblù. L'arrivo del classe 1988 è però sempre più probabile edefinitivo è atteso per l'inizio della prossima settimana.