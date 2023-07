Dall’emergenza al governo dell’immigrazione Scrive Pellicciari

Leggi su formiche

(Di domenica 30 luglio 2023) Forse perché quest’anno tarda a ripetersi il miracolo tutto italiano del ritorno dell’ottimismo stagionale estivo, la Conferenza su Sviluppo e Migrazioni organizzata dalha suscitato poco dibattito nelle istituzioni e ancora meno entusiasmo in un’opinione pubblica distratta da eventi atmosferici estremi. Tenutosi a Roma il 23 luglio, l’evento internazionale è scivolato nel pastone delle cronache italiane che, tra rituali proclami governativi e critiche dell’opposizione, non hanno chiarito la sua reale portata. Al netto di giudizi euforici o catastrofisti di ispirazione politica, la conferenza è stata un successo in politica estera e un passo in avanti nell’approccio alla spinosa questione. Come pure ha risvegliato antichi timori sulla reale efficacia, sostenibilità e trasparenza degli ingenti programmi di aiuto prospettati per ...