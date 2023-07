Da Medjugorje arrivano numeri da capogiro | un bilancio davvero impressionante

(Di domenica 30 luglio 2023) Le ultime cifre cheda, mettono ancora una volta in evidenza la straordinarietà di questo luogo benedetto dalla presenza di Maria. La 34° edizione del Festival dei Giovani asi è conclusa domenica 30 luglio, con la tradizionale Messa sul Krizevac, il monte della Croce, alle prime luci dell’alba. Un numeroL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il visitatore apostolico Cavalli: «Medjugorje, luogo di grazia» Avvenire

Le ultime cifre che arrivano da Medjugorje, mettono ancora una volta in evidenza la straordinarietà di questo luogo benedetto dalla presenza di Maria.Fabriano – Da dieci anni, per loro, è un appuntamento fisso. Lontano dai riflettori che si accendono soprattutto per l’attività ...