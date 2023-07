Da martedì targhe alterne per due mesi sulla statale Amalfitana

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTornano legiornaliere163su cui da1 agosto la circolazione stradale sarà soggetta a limitazioni senza soluzioni di continuità. Il provvedimento, in vigore fino al 30 settembre sarà attivo tutti i giorni e regolerà il transito adi tutti gli autoveicoli, dalle ore 10 alle ore 18, con questa modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per lecon ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per lecon ultima cifra numerica pari. Sono esclusi dal provvedimento i residenti nei 14 Comuni della Costa d’Amalfi (inclusa Agerola), i veicoli al servizio di titolari di ...