Da martedì targhe alterne per due mesi sulla statale Amalfitana

(Di domenica 30 luglio 2023)dall’1 agosto al 30 settembre limitazioni giornaliere alla circolazione con. Tornano legiornaliere163su cui da1 agosto la circolazione stradale sarà soggetta a limitazioni senza soluzioni di continuità. Il provvedimento, in vigore fino al 30 settembre sarà attivo tutti i giorni e regolerà il transito a

Tornano lealterne giornaliere sulla statale 163 Amalfitana: da1 agosto la circolazione stradale sarà soggetta a limitazioni senza soluzioni di continuità. Il provvedimento, in vigore fino al 30 ...Anche sulla costiera amalfitana la misura anti ingorgo turti i giorni. Lealterne giornaliere sulla statale 163 Amalfitana: da1° agosto la circolazione stradale sarà soggetta a limitazioni senza soluzioni di continuità. Il provvedimento, in vigore fino al ...Tornano lealterne giornaliere sulla Statale 163 Amalfitana: da1 agosto la circolazione stradale sarà soggetta a limitazioni senza soluzioni di continuità. Il provvedimento, in vigore fino al 30 ...