Cutro | la Guardia Costiera smentisce i sopravvissuti | ' non eravamo in volo'

... riguardante la presunta presenza in volo il giorno 25 febbraio di un elicottero dellaCostiera italiana, in prossimità del barcone successivamente naufragato ala mattina del 26 ...... riguardante la presunta presenza in volo il giorno 25 febbraio di un elicottero dellacostiera italiana, in prossimità del barcone successivamente naufragato ala mattina del 26 ...Nuove testimonianze spostano lancette orologio per soccorritori. La smentita dellaCostiera

Naufragio di Cutro, tre sopravvissuti: “Un elicottero della Guardia Costiera volava sopra il barcone”. La rep… la Repubblica

La Guardia Costiera smentisce che un suo elicottero abbia sorvolato la barca di migranti prima del naufragio a Cutro, come avrebbero riferito alcuni testimoni.«Sono emersi dei racconti da parte dei sopravvissuti che sembrano indicare la presenza di un elicottero ore prima che la nave fosse sorvolata dall’aereo di ...