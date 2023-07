(Di domenica 30 luglio 2023) Alla ricerca di preparazioni fresche, salutari, poco impegnative per la digestione, ma gustose al palato, equilibrate e facili da preparare, ecco una sorta di insalata tiepida che mettei sapori e i profumi dell’e il pescato. Alla ricerca di preparazioni fresche, salutari, poco impegnative per la digestione, ma gustose al palato, equilibrate e facili da preparare ci siamo mesi di vedetta sulle sponde del Mediterraneo e se il cus cus (cuscussù per dirlo alla siciliana) è diventato di gran moda c’è un altro cereale (si tratta di grano duro germogliato, integrale e spezzato) che si usa molto in Medioriente e che è un’ottima fonte alimentare, ma anche un grande ausilio in cucina: il. Ecco una sorta di insalata tiepida che mettei sapori e i profumi dell’e il ...

Cuciniamo insieme: bulgur al mar-orto Panorama

