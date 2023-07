Cuccioli abbandonati sulla statale tra i pericoli | salvati in extremis

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 luglio 2023) Carabinieri salvano tredi canelungo una. E' accaduto a Calitri, in provincia di Avellino. I militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, durante un normale servizio di perlustrazione del territorio, hanno notato i cagnolini ai bordi della SS 339, in condizioni di disagio e insicurezza. Dopo averli messi in salvo e rifocillati, ne hanno curato il trasferimento presso l'ambulatorio veterinario per cani randagi di Monteforte Irpino, anche grazie all'Asl. I tre, in buone condizioni fisiche, non presentano segni di malnutrizione.