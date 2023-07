(Di domenica 30 luglio 2023) Giuseppe, conduttore de La Zanzara, esplode in diretta contro l’esclusione dellantus dalle coppe europee. Nella recente puntata dintibus Live, in onda su Twitch, il conduttore radiofonico Giuseppeha espresso il suo profondo dissenso sull’esclusione dellantus dalle coppe europee, paragonando il trattamento riservato al club a quello di un “.” La Dichiarazione di“Hanno dato allantus 20 milioni con la condizionalea un, più l’esclusione dalla Conference League che è una coppa. Purtroppo la giustizia italiana e Ceferin hanno prodotto quello che è sotto gli occhi di tutti,” ha dichiarato ...

Nel corso del proprio intervento al programma di Giuseppee David Parenzo, la figlia di Enzo Miriglianila storia di Miss Italia : 'Ha fatto cose bellissime per il mondo delle donne, ...... una grande chiesa che va da Diego Bianchi a Giuseppe, da Andrea Scanzi a Roberto Saviano, ... fa un elenco di reati dei quali sarebbe stato accusato e dice che loAnnamaria Bernardini ......nel maggio 2022 e ci tiene a dare la massima visibilità possibile all'ideologia che, ... Volano gli stracci trae Porro: cosa li fa arrabbiare

Cruciani difende la Juve: “Trattata come un delinquente qualunque “ napolipiu.com

Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, esplode in diretta contro l'esclusione della Juventus dalle coppe europee ...Patrizia Mirigliani si difende dalle critiche mosse contro di lei per avere detto no a due transgender di partecipare a Miss Italia ...