(Di domenica 30 luglio 2023) Ilha una rosa molto ampia e la dirigenza è costretta a sfoltirla. Gli, come riporta il quotidiano la Gazzetta del Sud,: Branduani, Petriccione, Bernardotto (su di lui ci sarebbero il Sorrento e il Monterosi), Kargbo, Cernigoi. "C'e chi non sa che campionato giochera - spiega il direttore ...

Ilha una rosa molto ampia e la dirigenza è costretta a sfoltirla. Gli esuberi, come riporta il ..."C'e chi non sa che campionato giochera - spiega il direttore generale rossoblu Raffaele......estivo delcon le entrate strettamente legate alle eventuali uscite. La squadra sarà completata con 3 - 4 acquisti, come confermato nei giorni scorsi dal Direttore generale Raffaele. ...Il, avversaria dei campani nel Girone C di Serie C, ha chiuso la trattativa, come dichiarato dal direttore generale Raffaeleal termine della seduta d'allenamento dei rossoblù alla ...

Crotone, d.g. Vrenna: “Siamo troppi ma ci sono offerte concrete per gli esuberi” ItaSportPress

Il centrale serbo per il momento continua a respingere il pressing dell’Avellino che sembra essere l’unico club di Serie C scelto dal giocatore. Lui vuole i Lupi silani L’indiscrezione è filtrata da C ...Nell'informativa del Noe gli illeciti per riaprire la struttura e la preoccupazione dell'imprenditore per il blitz dei carabinieri ...