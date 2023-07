Crosetto “Fuori da Via della Seta senza rovinare rapporti con la Cina”

(Di domenica 30 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La scelta di aderire alla viafu un atto improvvisato e scellerato, fatto dal governo di Giuseppe Conte”. Lo dice il ministroDifesa, Guido, intervistato dal CorriereSera in edicola oggi. “Il tema oggi è: tornare sui nostri passidanneggiare i. Perchè è vero che laè un competitor, ma è anche un partner” aggiunge l'esponente di Fdi. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma

