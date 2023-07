Crosetto | “Dalla via della Seta al Superbonus | il governo Conte è stato il festival dei dilettanti”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 30 luglio 2023) “Il successovisita alla Casa Biancapremier è sotto gli occhi di tutti. Sono caduti i pregiudizi, grazie alle scelte fatte dal, a partire dai patti mantenuti con gli alleati. Me ne ero già accorto incontrando il mio omologo alla Difesa. Il calore anche umano di Giorgia e il modo affettuoso con cui Biden l’ha accolta, hanno fatto il resto”. Lo afferma in una intervista al CorriereSera il ministroDifesa Guido: “Il successoMeloni a Washington è sotto gli occhi di tutti” “Oggi l’Italia è tra i Paesi dell’Unione europea, l’alleato di cui a Washington si fidano di più, insieme alla Polonia. L’Italia non è solo affidabile – aggiunge il Ministro – ma si è dimostrata anche un partner visionario, ...