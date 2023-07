Crosetto | «Aderire alla Via della Seta fu un atto scellerato | troppo dilettantismo da chi ci ha preceduto»

Leggi su open.online

(Di domenica 30 luglio 2023) Sciogliere l’accordo sulla Viatra Italia e Cina? È possibile, ma «senza fare danni». A dirlo è il ministroDifesa, Guido, che in un’intervista al CorriereSera spiega: «La scelta diViafu unimprovvisato e, fdal governo di Giuseppe Conte (durante il governo gialloverde, con M5s e Lega, ndr), che ha portato a un doppio risultato negativo. Noi abbiamo esportato un carico di arance in Cina, loro hanno triplicato in tre anni le esportazioni in Italia. La cosa più ridicola di allora fu che Parigi, senza firmare alcun trattato, in quei giorni vendette aerei a Pechino per decine di miliardi». Il ministro ...