Cristiano Ronaldo | scintille con un cameraman | CR7 gli lancia l’acqua VIDEO

(Di domenica 30 luglio 2023) L’Al Nassr non va oltre lo 0-0 contro l’Al Shabab enon nasconde il nervosismo. Nel post gara, mentre era a bordocampo sconsolato, si è avvicinato a lui un cameramen. L’ex attaccante della Juventus gli hato dele gli ha fatto cenno di allontanarsi. L’episodio non è sfuggito aidei tifosi dagli spalti, sempre molto puntuali nelle riprese della superstar portoghese. Ilè così rapidamente diventato virale sui social. An angrythrows water onto the camera and tells theto go away pic.twitter.com/nHIclG6Gxp — Everything? (@EverythingCR7 ) July 28, 2023 SportFace.