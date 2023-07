La campionessa svizzera vanta più di 14 milioni su Instagram e oltre 8 su: premesse ... "Sai cosa penso in realtà Ovviamente non è una cosa carina da dire perché ci alleniamoduramente ...... in un video realizzato per la pagina di@fortyzbrayan, racconta la propria esperienza in ... Èrossiccia che sembra oro. Spostandoci ancora è possibile visitare Capo Colonna, dove c'è l'...Entrambi hanno mostrato la volontà di frequentare i rispettivi corteggiatori e, proprio Greta Rossetti ha lanciato un forte indizio social. La 24enne lombarda ha condiviso un video suin ...

Così TikTok è diventato un serbatoio di disinformazione sulle aziende la Repubblica