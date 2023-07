Così la destra atlantista si è fatta strada in Europa

Leggi su formiche

(Di domenica 30 luglio 2023) Non solo relazioni internazionali, indirizzi di chiara matrice euroatlantica, stimoli a costruire politiche comuni. Lache sta governando in alcuni paesi europei, Italia in primis, sta affrontando un percorso a metà tra la sfida e la conferma. Lo dimostra, una volta di più, l’attenzione che a questa novità politica stanno rivolgendo una serie di ambiti culturali, geopolitici e analitici internazionali al fine di capire chi oggi sia interlocutore affidabile in seno ad alleanze e partnership, e chi invece elemento destabilizzante. Aspettative superate La prima discriminante in questo senso è stata la guerra in Ucraina. Partiti dicome Fratelli d’Italia, ben prima di salire a Palazzo Chigi, avevano espresso chiaramente il proprio sostegno a Kiev; di contro in molti partiti di sinistra in Italia, Germania, Francia e Spagna non sono mancate ...