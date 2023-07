Corrotto | stupido figlio di p u***na | Trump attacca Biden

(Di domenica 30 luglio 2023) Attacco frontale di Donalda Joeda lui definito in un comizio in Pennsylvania il "presidente più incompetente della storia americana e il più". "Rispetto a lui anche Hillary Clinton sembra un angelo", ha detto il tycoon che ha poi rincarato la dose definendolo uno "di p...". Poiè passato ai compagni di partito criticando anche lo sfidante repubblicano Ron DeSantis: "Dovrebbe abbandonare la corsa", ha chiosato il tycoon.

Attacco frontale di Donald Trump a Joe Biden da lui definito in un comizio in Pennsylvania il "presidente più incompetente della storia americana e il più ...