Corriere dello Sport – il futuro tra clausole e nuovo stipendio

(Di domenica 30 luglio 2023) 2023-07-30 16:50:02 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: La luce. Accecante. Paulo Dybala ha preso per mano la Roma nell’amichevole contro l’Estrela Amadora. Perché la classe è classe anche in piena estate, anche quando il campionato è fermo e le partite contano fino a un certo punto. Un palo, due gol disinistro, aperture illuminanti e tante cose positive per il numero 21 che poi in real tà è un numero 10. E’ risultato il migliore della Roma a mani basse sul campo di Albufeira.Non c’era una vera e propria prima punta in campo, con la coppia offensiva composta da Dybala e El Shaarawy, leggeri ma dinamici. Paulo si è mosso tra il centrocampo e l’attacco riuscendo a fare la differenza sotto porta, cercando anche la profondità, pensando da attaccante. Ha affinato l’intesa con chi parla la sua stessa ...

ARPINO - Un bagno in piscina e poi la politica. Vittorio Sgarbi , sindaco di Arpino, piccolo paese che si trova in provincia di Frosinone, ha convocato la giunta comunale mentre era in acqua, ...Secondo le ultime notizie riportate dal 'Sport', il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è pronto a volare a Londra nelle prossime settimane per cercare di chiudere l'...La luce. Accecante. Paulo Dybala ha preso per mano la Roma nell'amichevole contro l'Estrela Amadora. Perché la classe è classe anche in piena estate, anche quando il campionato è fermo e le partite ...

Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport Fiorentina.it

L'ex Napoli ha firmato un accordo valido fino a dicembre del 2024 con gli argentini dopo aver lasciato il Valencia.(ANSA) - ABUJA, 30 LUG - L'Ecowas, la Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, ha dato un ultimatum di una settimana ai golpisti in Niger per il ripristino dell'ordine costituzionale e ...