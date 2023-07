Contro l’intelligenza artificiale ci resta solo una cosa | ripartire dalle connessioni umane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Nel ballo tra umanità e intelligenza, lasciamo che la danza umana guidi i nostri passi.è entrata a far parte del quotidiano, trasformando un gioco inizialmente stimolante in una sfida complessa. Sospinta dalla fame insaziabile di profitto dei colossi della tecnoeconomia, l’AI sta permeando ogni ambito della vita, ponendo in pericolo la salute mentale della popolazione più giovane, già vulnerabile a una dipendenza tecnologica di proporzioni crescenti. Ciuna sola possibilità:dalla forza arcaica della connessione umana. Proprio quella cui l’AI non ha accesso, quella forza che è l’unico salvagente in questo confuso mare digitale. Ogni volta che dobbiamo prendere una decisione dietro lo schermo la responsabilità ultima deve essere quella dell’essere ...