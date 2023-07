Continua la disputa sulle acque territoriali fra Colombia e Nicaragua

(Di domenica 30 luglio 2023) La Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU si è espressa nuovamente sul caso che coinvolge. I due Paesi non confinano direttamente, ma le loro relazioni diplomatiche sono sempre state burrascose, a causa soprattutto della. Vent’anni di battaglie legali Da almeno due decenni Managua e Bogotá si contendono un tratto di mare nei Caraibi, particolarmente ricco di pesce e di giacimenti petroliferi. Per determinare le rispettive frontiere marittime, i due Paesi si sono appellati alla Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU. L’iniziativa venne presa in particolare dal, che aprì il caso nel 2001 e che nel 2012 si vide assegnati alcune centinaia di chilometri quadrati diche in ...

