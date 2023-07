Contatto Sainz - Piastri | Max passa Perez e fa impazzire i fan | gli highlights di Spa

Gran Premio del Belgio al circuito di Spa - Francorchamps. Vince ancora Max verstappen, seguito dal compagno Perez e dalla Ferrari di Leclerc. Ritiro pere Piastri dopo unalla prima ...E' stato costretto a ritirarsi invece l'altro ferrarista Carlos, protagonista di unalla prima curva con Oscar Piastri, a sua volta subito out. Lo spagnolo, pur avendo danneggiato la ...La Red Bull del messicano conquista la prima posizione, mentre untra Oscar Piastri e Carlosmette fine alla gara della McLaren dell'australiano e danneggia la Ferrari dello spagnolo, ...

Ferrari, guaio Sainz a Spa: pancia squarciata dopo contatto con Piastri Tuttosport

Ma non voglio dargli troppa colpa, è un incidente di gara". Così Carlo Sainz, ai microfoni di Sky Sport, commenta il contatto avvenuto con Oscar Piastri alla prima curva del Gran Premio del Belgio, ...Lo spagnolo non incolpa Piastri per il contatto che ha segnato la sua gara, ma si rammarica perché la vettura era competitiva ...