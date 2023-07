Concorso Azienda Ospedaliera di Ancona | 4 Posti da Dirigente

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 30 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 4dimedico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato Presso l’diè indetto il seguentepubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di 4dimedico di anestesia e rianimazione. Bando diIl testo integrale del bando dipubblico in parola e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 61 del 13 luglio 2023. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate della documentazione utile, scade il 27 agosto 2023 Per ...