Con Meloni il rapporto Italia-Usa si rafforza Parla Muzergues Iri

(Di domenica 30 luglio 2023) La visita di Giorgiaa Washington? Un successo per i rapporti tra i due Paesi, dice Thibault, a capo del programma Europa e Euro-Med dell’International Republican Institute, a Formiche.net. Che impressione ha avuto degli incontri al Congresso? La presidente del Consiglio ha incontrato tutte le personalità più importanti di Washington, democratiche e repubblicane, con lo stesso tono amichevole e una determinazione ad andare avanti insieme che mi ha molto colpito. È un clima cordiale che contrasta con la rabbia che abbiamo visto in una parte della stampa di sinistra americana, che rimane prigioniera dei suoi pregiudizi e non ha ancora capito che il post-populismo diè forse il miglior antidoto al populismo. E l’incontro alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden? Anche qui il tono estremamente cordiale è ...

Parole chiare e forti che sottolineano quanto sia importante per Biden il rapporto umanoGiorgia. Un tassello importantissimo nelle relazioni tra Washington e Roma. Insomma la missione ...E dire che, pochi anni fa, la Cgil era perfettamente d'accordolaIl voto in Spagna e i suoi effetti collaterali. Nei giorni scorsi Roma si è trasferita a Madrid elei Giorgiae Palazzo Chigi. Non è un paradosso: l'ipotesi si è trasformata in realtà non appena si sono conosciuti i voti delle politiche spagnole. Anzi, ancor prima, man mano che i ...

Meloni in Usa, il Washington Post: “Aggressiva con i giornalisti di sinistra in Rai” La Stampa

"Meloni apre al salario minimo ", titolava un retroscena di Repubblica pubblicato la scorsa settimana. Invece, come era altamente prevedibile, l'apertura della presidente del Consiglio si è rivelata u ...Il ministro della Difesa: "Il successo della visita di Meloni a Washington è sotto occhi di tutti, caduti i pregiudizi" ...