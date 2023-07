Commissione d’inchiesta sul reddito di cittadinanza | Tridico | «Nulla da temere | ma il governo condanna i poveri e premia gli evasori»

(Di domenica 30 luglio 2023) Duecentomila persone a settembre, altre 350mila a gennaio. Con l’abbandono deldiin favore di altri strumenti, nei prossimi sei mesi più di mezzo milione di persone perderanno il sussidio e così «l’unico strumento contro la diseguaglianza e di contrasto ala povertà viene abolito e queste persone resteranno senza un sostegno, in un periodo segnato da un’inflazione molto alta». Parola di Pasquale, commissario e poi presidente dell’Inps fino allo scorso maggio. Sulla gestione deldila maggioranza, per voce del presidente dei deputati di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, vuole aprire unadi inchiesta. E su La Stamparisponde «Non hoda». Quello che sta ...

...salario minimo" si riapre il fronte dello scontro tra Fratelli'..."attacchi di Conte e i suoi figliocci" e chiede una...i suoi figliocci" e chiede unaparlamentare di...Dopo lo stop al sussidio , Fratelli'Italia vuole ora istituire unaparlamentare sull'ex presidente Inps Tridico: "Non ha attivato i controlli per non far perdere voti al Movimento Cinque Stelle", è la sintesi dell'annuncio del proponente Foti. ...Ora chiedono anche un'altracontro Tridico e il Rdc. Unaad personam per punirlo per aver osato difendere il reddito di cittadinanza e aver criticato la ridicola ...