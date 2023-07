Come hanno giocato le squadre di Serie A nelle prime amichevoli? Top e flop | le prime indicazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) LaA si avvicina, e le ventisi preparano per arrivare pronte al prossimo campionato. Vediamo un po’ insieme, con una breve carrellata,sono messe leitaliane in questo calcio estivo. Il Napoli non ha finora incantato, soprattutto in virtù del pareggio con la Spal per 1-1 poi cancellato con il successo di ieri sull’Hatayaspor. C’è da dire che la squadra azzurra è comunque una squadra propositiva, che non ha lasciato aria ai suoi avversari, e anche lo scorso anno arrivò qualche pareggio di troppo in estate. Unico neo, qualche problema muscolare di troppo: già tre gli infortuni tra Mario Rui, Lobotka ed Elmas. Il Milan si è mosso molto sul mercato dopo la cessione di Tonali, ma per ora i risultati fanno fatica ad arrivare. Due partite d’orgoglio con Real Madrid e Juventus (con uno Weah che ...