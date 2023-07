Come ha giocato Mateo Retegui al debutto con il Genoa? E trascina gli abbonamenti…

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Ha dovuto aspettare 45 minuti il Ferraris rossoblù per vedere all’opera per la prima volta. Il centravanti della Nazionale italiana, presentato ufficialmente il 27 luglio dopo l’acquisto dal Tigre, è stato schierato dall’allenatore delAlberto Gilardino all’inizio della ripresa dell’amichevole contro il Monaco vinta 1-0 dai liguri. Pur non andando a segno,ha offerto la prestazione che ci si aspettava da lui, confermando le impressioni ricavate della uscite in maglia azzurra e con il club argentino. Il classe 1999 ha pressato e corso molto, provando a mettere in campo gli strappi palla al piede che lo caratterizzano, mentre è apparso ancora un po’ spaesato dal punto di vista tattico. Pur essendo già in forma, avendol’ultima partita ufficiale appena due settimane fa, ...