Cocciaretto in finale a Losanna | obiettivo 1° titolo e top 30 live alle 13 in tv

(Di domenica 30 luglio 2023) Una settimana pazzesca tra maratone, interruzioni per pioggia e match - point salvati. Resta un ultimo step per Elisabettache torna in campo all'ora di pranzo per ladel "Ladies ...

Una settimana pazzesca tra maratone, interruzioni per pioggia e match - point salvati. Resta un ultimo step per Elisabettache torna in campo all'ora di pranzo per ladel "Ladies Open Lausanne" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa di ...Erano i quarti didel Challenger croato di Makarska eriuscì ad avere la meglio in due parziali. A svolgere un ruolo decisamente molto importante sarà il fattore stanchezza. La ...L'ultimo match Wta del 2023 che si disputa sulla terra battuta sarà ladel Wta 250 di Losanna . A sfidarsi l'azzurra Elisabettae la francese Clara Burel , entrambe nate nel 2001 ed entrambe a caccia del primo titolo in carriera a livello Wta. Le due ...

Cocciaretto in finale a Losanna, sfiancata Bondar: "Il match più folle ... SuperTennis

Una settimana pazzesca tra maratone, interruzioni per pioggia e match-point salvati. Resta un ultimo step per Elisabetta Cocciaretto che torna ...Elisabetta Cocciaretto affronterà Clara Burel nella Finale del torneo WTA 250 di Losanna. L'appuntamento è per domenica 30 luglio (ore 13.00) sulla terra rossa svizzera, dove l'azzurra andrà a caccia ...